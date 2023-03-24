За ці гроші департамент внутрішнього аудиту Міноборони мав винести позитивний аудиторський висновок про відповідність поставленого приватною компанією обладнання умовам держконтракту.

Вищий антикорупційний суд призначив 4,5 років ув'язнення екс-чиновнику Міноборони, який пропонував майже 17 млн грн хабара одному з колег.

Як повідомляти Спеціалізована антикорупційна прокуратура, суд підтримав позицію прокурора САП та визнав посадовця винним у пропозиції надання 24 млн грн неправомірної вигоди за позитивний аудит облаштування "Фортеці" – об’єкту спеціального призначення "Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних сил України".

"За вироком суду колишньому посадовцю Міноборони призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі. Вирок ВАКС може бути оскаржений протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду", - додали у САП.

Відео дня

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про екс-заступника начальника управління військових представництв Міноборони Дмитра Комаху, обвинуваченого у спробі підкупу директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони Андрія Бойка.

Як відомо, відповідне кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України було відкрито 14 квітня 2021 року.

За даними правоохоронців, Комаха пообіцяв передати 16,8 млн грн Бойку від комерційної компанії, яка в межах державного оборонного замовлення виконувала роботи з реконструкції підземної частини будівлі одного з центральних управлінь під "Фортецю".

На думку слідства, ці гроші мали забезпечити позитивний аудиторський висновок про якість поставленого компанією обладнання умовам держконтракту.

Такий висновок аудиту дозволив би компанії отримати усю суму оплати за контрактом – понад 400 млн грн – та претендувати на укладення наступних договорів з облаштування інших частин системи.

За своє посередництво Комаха мав отримати 7 млн грн. Відтак, йдеться про близько 24 млн грн.

Обвинувальний акт був скерований до суду у червні 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини: