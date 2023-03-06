У соцмережах з’явилась інформація, що Ткачука затримали нібито за підозрою в отриманні хабаря.

В понеділок, 6 березня, Служба безпеки України затримала заступника голови Одеської ОВА Ігоря Ткачука. Як заявив керівник ОВА Максим Марченко, наразі тривають слідчі дії.

"Продовжуємо спільно з правоохоронними органами очищення всіх керівників, які досі не розуміють, як саме вони повинні виконувати свої посадові обов’язки, а тим більше під час війни. Сьогодні СБУ в Одеській області було затримано заступника голови ОВА Ткачука І.М., наразі ідуть слідчі дії. Всі подробиці щодо суті справи будуть доведені пізніше", - заявив Марченко.

Він зазначив, що ніколи не погодиться з будь якою неправомірною діяльністю осіб не залежно від посади яку вони займають.

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У соцмережах з’явилась інформація, що Ткачука затримали нібито за підозрою в отриманні хабаря.

Затримання в Одеській ОВА

Раніше було затримано заступника голови Одеської ОВА Олега Муратова. Він підозрюється у шахрайстві та підбурюванні підлеглого до дачі хабара.

За версію слідства, Муратов запропонував підлеглому "вирішити питання" із правоохоронцями, які розслідують справу про присвоєння держмайна, посилаючись свої зв'язки з правоохоронними органами. Його затримали після одержання 27 тисяч доларів хабара.

5 січня суд взяв Муратова під варту з можливістю внесення застави у понад 3,2 млн гривень, 6 січня він вийшов із СІЗО.

10 січня начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко звільнив Муратова.

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