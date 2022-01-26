У лікарнях міста перебуває 351 пацієнт з COVID-19, з них 224 - в тяжкому стані.

В Одесі через ГРВІ та COVID-19 усі школи з 27 січня переходять на дистанційне навчання.

Про це у Facebook повідомив віце-мер Одеси Павло Вугельман.

"Щойно провели засідання комісії ТЕБ та НС, на якому ухвалили рішення перевести відзавтра всі школи міста на дистанційне навчання у зв'язку з високим рівнем захворюваності на ГРВІ та COVID-19", - написав Вугельман.

За словами директорки департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олени Буйневич, в місті спостерігається стрімке збільшення кількості хворих: хворіють діти, члени сімей. У зв'язку з цим було ініційовано питання про перехід на дистанційне навчання 1-11 класів із завтрашнього дня. Рішення комісії діятиме до особливого розпорядження.

Коронавірус в Одесі

За інформацією Одеського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, за останню добу COVID-19 підтверджено у 729 жителів Одеси.

Читайте такожВ Одесі зафіксували перший випадок захворювання штамом коронавірусу "Омікрон"За даними на 26 січня, в лікарнях міста перебуває 351 пацієнт з COVID-19, з них 224 - в тяжкому стані. За останню добу виявлено 76 нових випадків інфікування коронавірусом у дітей (42 хлопчики та 34 дівчинки).

Загалом в Україні за добу 25 січня виявили 24 321 новий випадок COVID-19. Зокрема, захворіли 2 809 дітей та 642 медпрацівники.

Міністерство освіти та науки України рекомендувало запровадити дистанційне навчання для учнів 5-11 класів у зв’язку зі стрімко зростаючим показником захворюваності на COVID-19 у деяких регіонах.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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