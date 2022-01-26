Така рекомендація пов’язана зі стрімко зростаючим показником захворюваності на COVID-19 у деяких регіонах.

Міністерство освіти і науки України рекомендує запровадити дистанційне навчання для учнів 5-11 класів у зв’язку зі стрімко зростаючим показником захворюваності на COVID-19 у деяких регіонах.

Про це повідомляє прес-служба МОН.

"Міністерство освіти і науки України надіслало засновникам і керівникам закладів освіти рекомендаційні листи щодо організації освітнього процесу. У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в конкретних регіонах, врахувавши консультації з Міністерством охорони здоров’я, МОН рекомендує: організувати освітній процес у закладах загальної середньої освіти для учнів 5-11 класів із використанням технологій дистанційного навчання щонайменше протягом двох тижнів", - йдеться у повідомленні.

У закладах професійної (професійно-технічної) освіти МОН радить організувати перехід на навчання за дистанційною або змішаною формою, а у закладах фахової передвищої, вищої освіти усіх форм власності та сфер управління - запровадити дистанційне навчання від 27 січня до 25 лютого 2022 року.

"Незалежно від епідемічної ситуації, відвідування закладів освіти здобувачами дошкільної освіти, учнями спеціальних закладів освіти та 1-4 класів ЗЗСО дозволяється", - наголошується у повідомленні.

У той же час, вищі військові навчальні заклади (заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання), військові навчальні підрозділи ЗВО, військові коледжі сержантського складу, фахові коледжі зі специфічними умовами навчання будуть організовувати освітній процес відповідно до рішень державних органів, у сфері управління яких перебувають.

Читайте такожРада може піти на карантин до 15 лютого через COVID-19У листах МОН також наголошується на необхідності проведення додаткової роз’яснювальної роботи з колективами закладів щодо організації освітнього процесу в умовах карантину, а також на необхідності організувати інформування працівників і здобувачів освіти про заходи, спрямовані на запобігання поширенню хвороби COVID-19, заборону перебування у закладі освіти сторонніх осіб тощо.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що з 27 січня Рівненська область переходить до "червоної" зони епідемнебезпеки.

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