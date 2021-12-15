Затримано авто, в якому були сотні найменувань контрабандних товарів.

В Одеській області на держкордоні з Молдовою затримано мікроавтобус з різноманітним контрабандним товаром на 1 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в секторі по взаємодії зі ЗМІ Південного регіонального управління ДПСУ.

З ініціативи оперативних співробітників Подільського прикордонного загону в пункті пропуску "Кучурган" провели поглиблену перевірку мікроавтобуса іноземної реєстрації.

Читайте такожНамагався вивезти в ЄС понад 200 кілограмів героїну: іноземця засуджено до дев'яти років в'язниціВ результаті огляду прикордонники та митники виявили велику кількість незадекларованого вантажу: меблі, електроприлади, сантехніку, парфуми. Всього – понад 300 найменувань товарів.

Вантаж вилучено співробітниками Одеської митниці. Його загальна вартість, за попередньою оцінкою, становить понад 1 млн грн.

Водій, який віз товар до Молдови, повідомив, що є тільки перевізником і не знає ні про походження, ні про призначення вантажу.

Раніше стало відомо, що на кордоні з Молдовою в пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" затримали двох чоловіків, які прикріпили до себе понад 150 банок з контрабандною червоною ікрою.

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Автор: Лариса Козова