Прикордонники затримали громадян нашої країни, у яких були "туристичні пояси".

На кордоні з Молдовою затримали двох чоловіків, які прикріпили до себе понад 150 банок з контрабандною червоною ікрою.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що сьогодні прикордонники й митники разом з молдавськими колегами в пункті пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" виявили двох українців з так званими "туристичними поясами".

Читайте такожУкраїнець намагався вивезти за кордон старовинні картини, медалі та орден (фото)Чоловіки 28 і 29 років прямували на рейсовому автобусі "Одеса – Кишинів" до Молдови через вищеназваний пункт пропуску, де несуть службу прикордонники Білгород-Дністровського загону.

Під час контролю у зловмисників виявили 154 банки з червоною ікрою. Делікатес чоловіки несли під одягом, примотавши до тулуба поліетиленовою плівкою.

"За словами українців, смаколики призначалися для дідуся в Молдові. Але оцінити смакові якості та корисні властивості ікри лосося і горбуші дідусеві не вдасться, тому що передноворічну доставку зірвали на українсько-молдавському кордоні. Делікатес вилучили представники митної служби Молдови", – повідомили прикордонники.

Оскільки план провезти контрабанду не вдався, чоловіки відмовилися продовжувати свою подорож і повернулися на територію України.

Раніше стало відомо, що в пункті пропуску "Мілове", розташованому в Луганській області, українець намагався вивезти до Росії понад 22 кг пороху у флаконах для заправки принтерів.

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Автор: Лариса Козова