Водій, який прямував до Молдови, сховав під сидінням сумку з самоваром 19-го століття.

В Одеській області водій рейсового автобуса намагався вивезти з України раритетний тульський самовар.

Як повідомили журналістам у прес-службі Одеської митниці, самовар кінця XIX століття намагався незаконно вивезти водій рейсового автобуса, який прямував до Молдови через пункт пропуску "Маяки – Паланка – Удобне".

Сумку з самоваром він сховав під своїм сидінням.

"Антикваріат виготовлений прославленим товариством парової самоварної фабрики спадкоємців Василя Степановича Баташова в Тулі не раніше 1898 року. На кришці самовара, що має форму напіввази, збереглися чіткі клейма і державний герб", – розповіли в прес-службі.

Читайте також"Вибухонебезпечні флакони": в Росію з Луганщини везли десятки кілограмів пороху (фото, відео)Зазначається, що право таврування продукції гербом фабрика отримала першою в Російській імперії серед виробників самоварів як вищу нагороду на Нижегородській промисловій виставці в 1896 році.

За фактом переміщення старовинного самовара без декларування та будь-яких дозвільних документів щодо водія, громадянина України, складено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 472 Митного кодексу України.

Самовар передадуть на експертизу, яка визначить його культурну, історичну та матеріальну цінність.

Передбачається, що в найближчій перспективі (після відповідного рішення суду) раритетна "знахідка" поповнить виставкові фонди однієї з музейних установ України.

Раніше стало відомо, що на Чернігівщині прикордонники виявили чоловіка, який намагався вивезти в Росію ікону, значні суми незадекларованої валюти та сертифікований автограф художника Сальвадора Далі.

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Автор: Лариса Козова