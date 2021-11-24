Небезпечну речовину знайшли в машині, за кермом якої був українець.

Українець намагався вивезти до Росії понад 22 кг пороху у флаконах для заправки принтерів.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби.

Напередодні в пункті пропуску "Мілове", що на Луганщині, правоохоронці оглядали автомобіль, що прямував до Росії. При цьому 39-річний водій, громадянин України, помітно хвилювався.

"Службовий собака прикордонників зреагував на коробки, що стояли в салоні. В них були флакони начебто з тонером для заправки принтерів. Однак, замість вмісту, зображеного на етикетках, правоохоронці виявили у флаконах понад 22 кг пороху", – йдеться у повідомленні.

За словами водія, він перевозив товар на прохання знайомого та начебто не знав, що у флаконах зовсім інша речовина.

Прикордонники направили повідомлення правоохоронцям про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 201 Кримінального кодексу України (Контрабанда).

Раніше стало відомо, що з окупованого Росією Криму на підконтрольну Києву територію України у банці з варенням намагалися провезти тротилову шашку, яка важила 400 грамів.

Автор: Таня Поляковська