Українець намагався вивезти до Росії понад 22 кг пороху у флаконах для заправки принтерів.
Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби.
Напередодні в пункті пропуску "Мілове", що на Луганщині, правоохоронці оглядали автомобіль, що прямував до Росії. При цьому 39-річний водій, громадянин України, помітно хвилювався.
"Службовий собака прикордонників зреагував на коробки, що стояли в салоні. В них були флакони начебто з тонером для заправки принтерів. Однак, замість вмісту, зображеного на етикетках, правоохоронці виявили у флаконах понад 22 кг пороху", – йдеться у повідомленні.
За словами водія, він перевозив товар на прохання знайомого та начебто не знав, що у флаконах зовсім інша речовина.
Прикордонники направили повідомлення правоохоронцям про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 201 Кримінального кодексу України (Контрабанда).
Раніше стало відомо, що з окупованого Росією Криму на підконтрольну Києву територію України у банці з варенням намагалися провезти тротилову шашку, яка важила 400 грамів.