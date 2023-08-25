Держава має забезпечити голосування усіх без винятку громадян, які мають на це право.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що вибори в Україні можливі лише коли закінчаться воєнні дії.

"Це можливо, коли закінчаться воєнні дії. Тому що під час війни проводити вибори – це доволі складна річ. Тому що ще раз наголошую, що це про справедливість", - наголосив він в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Данілов зазначив, що держава має забезпечити голосування усіх без винятку громадян, які мають на це право.

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"А під час війни це зробити вкрай-вкрай важко. Тому ми будемо діяти за законом нашої країни, за нашою Конституцією і будемо визначати, коли нам проводити вибори, відповідно до нашого законодавства, а не згідно з бажанням тих чи інших поважних наших партнерів, які вважають, що ми можемо порушувати наші закони. Ні, ми порушувати закони не можемо", - сказав він.

Вибори в Україні

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня Данілов різко відповів, чому не можна проводити вибори в країні під час війни. Перш за все питання в тому, як залучити військових, які боронять країну.

Крім того, під час дії правового режиму воєнного стану Конституція України опосередковано не дозволяє проводити вибори до Верховної Ради України. Тільки Конституційний суд може ухвалювати остаточне рішення щодо можливості їх проведення в цих умовах, пояснив в коментарі агентству УНІАН представник президента у Верховній Раді України, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Якби не повномасштабне вторгнення Росії, то вже у жовтні 2023 року в Україні б мали відбутись чергові парламентські вибори, а у березні 2024-го – президентські.

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