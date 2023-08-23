Водночас суспільство не бачить потреби у відтермінуванні виборів на територіях, що потрапили під окупацію після 24 лютого 2022 року.

Більшість українців підтримують перенесення виборів на 1-5 років у Криму та ОРДЛО після деокупації цих територій, але не бачать потреби у відтермінуванні на територіях, що потрапили під окупацію після 24 лютого 2022 року.

Про це свідчать результати дослідження, що було проведено на замовлення Громадянської мережі ОПОРА з 19 до 29 червня 2023 року, та презентовані сьогодні на брифінгу аналітиком ГО Дмитром Баштовим.

"Більшість громадян, а це сукупно 68,4% вважають, що нам треба відтерміновувати вибори на територіях ОРДЛО, та Криму після їх деокупації. Якщо взяти періоди відтермінування, то 32,6% опитаних вважають, що проведення треба відтермінувати на період від 1 до 5 років, 24,5% - на 1 рік, 7,2% - на термін від 5 до 10 років, 4,1% - на термін понад 10 років. Варто зазначити, що 21,7% наших громадян взагалі вважають, що там не потрібно відтерміновувати вибори", - проінформував Баштовий.

Щодо територій, які були окуповані після 24 лютого 2022 р., за словами представника ОПОРИ, то тут більше людей загалом вважають, що не потрібно відтерміновувати вибори – це 37,3%. А 27,4% вважають, що треба відтерміновувати їх на 1 рік.

Варіацію, що треба відтерміновувати на період від 1 до 5 років, підтримують 21%. Термін від 5 до 10 років вважають правильним 3,7%, понад 10 років – 2,3% респондентів.

"Все ж таки тривалість окупації, як ми бачимо, прямо впливає на терміни і розуміння, коли треба проводити вибори", - зауважив Баштовий.

Дослідженням було охоплено 2004 респондентів, метод опитування - телефонні інтерв’ю.

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Статистична похибка не перевищує 2.4%.

Як українці відносяться до людей, які свідомо залишилися в окупації

Як повідомляв УНІАН, ОПОРА також презентувала дослідження щодо ставлення українців до людей, які залишились жити в російській "окупації". Як виявилось, в Україні молодь критичніше за старших ставиться до таких людей.

Загалом, половина українців з розумінням ставляться до тих, хто лишився в окупації. Є певні відмінності в контексті регіонів. Дослідження показало, що центральні та західні регіони більш критично ставляться до людей, які лишилися в окупації, а схід і південь - ставляться з більшим розумінням до цих людей.

Більшість опитаних сказали, що ставляться до людей, які залишились в "окупації", як до "жертв обставин".

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