Суд арештував корпоративні права Оксани Марченко в АТ "Запорізький завод феросплавів".

За матеріалами СБУ арештовано активи дружини зрадника України Віктора Медведчука Оксани Марченко у великому металургійному підприємстві.

Як йдеться у повідомленні СБУ, суд арештував корпоративні права Оксани Марченко в АТ "Запорізький завод феросплавів". "Загальна вартість заблокованих активів становить понад 1 млрд грн", - уточнили в СБУ і додали, що рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії.

"Арешт активів убезпечить їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь держави", - зазначили в СБУ.

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Арешт іншого майна Марченко

Раніше було арештовано майно Оксани Марченко на загальну суму більше ніж 6 млрд грн. Тоді заходи проводили у межах кримінального провадження за підозрою дружини Медведчука у фінансуванні російських окупаційних угруповань.

У лютому слідчі СБУ повідомили Марченко про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу ("фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України"). Слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності тривають.

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