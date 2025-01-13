Рішення уряду дозволяє не інформувати поліцію у разі ДТП за участю лише двох транспортних засобів.

Кабінет міністрів України вніс зміни до Правил дорожнього руху, що пов'язано з набранням чинності нової редакції закону про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Відповідна постанова від 10 січня 2025 р. № 19 опублікована на Урядовому порталі.

Рішення Кабміну дозволяє не інформувати поліцію у разі настання контактної (наявне зіткнення) дорожньотранспортної пригоди за участю лише двох транспортних засобів. Це можливо за умови заподіяння шкоди майну виключно у вигляді пошкодження (знищення) транспортного засобу, незаподіяння шкоди життю та здоров’ю фізичних осіб, відсутності у водіїв обох транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, впливу лікарських засобів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також за умови досягнення згоди таких водіїв щодо обставин скоєння ДТП.

"Такі водії мають право без залучення відповідних підрозділів Національної поліції спільно скласти для надання страховику повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у паперовій чи електронній формі за формою і відповідно до інструкції, затверджених Моторним (транспортним) страховим бюро. Після складення такого повідомлення водії транспортних засобів мають право залишити місце дорожньо-транспортної пригоди та звільняються від обов’язку інформування відповідних підрозділів Національної поліції про настання ДТП", - мовиться у постанові Кабміну.

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ДТП в Україні

Як повідомляв УНІАН, 11 січня Києві сталася серйозна ДТП. Внаслідок аварії загинуло двоє людей, є постраждалі. Інцидент стався на Столичному шосе, що у Голосіївському районі Києва.

На дорозі зіткнулися мінівен та маршрутний автобус Mercedes-Benz. Серед травмованих - водій та семеро пасажирів автобуса. Трьох людей госпіталізували, серед них дитина 6 років.

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