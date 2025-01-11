У Києві сталася серйозна ДТП. Внаслідок аварії загинуло двоє людей, є постраждалі.
Про це інформує пресслужба ДСНС. Зазначається, що інцидент стався на Столичному шосе, що у Голосіївському районі Києва. Повідомлення про аварію надійшло о 18:29.
На дорозі зіткнулися мінівен та маршрутний автобус Mercedes-Benz. Серед травмованих – водій та семеро пасажирів автобуса. Трьох людей госпіталізували, серед них дитина 6 років.
"З мінівена Hyundai за допомогою гідравлічного інструменту надзвичайниками деблоковано тіла чоловіка та жінки. До прибуття рятувальників врятовано дитину 4 років, яку госпіталізували в лікарню "Охматдит"", – зазначили у ДСНС.
Водночас у поліції Києва повідомляють, що, за попередніми даними, 68-річний водій автомобіля Hyundai, рухаючись Столичним шосе, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автобусом Mercedes.
Інші ДТП в Україні
10 січня на Львівщині сталася аварія за участі автобуса. На дорозі зіткнулися Peugeot 3008, якою керував 36-річний житель Івано-Франківська, та автобуса Mercedes-Benz під керуванням 39-річного мешканця Львівського району. Внаслідок ДТП травмовано щонайменше семеро людей.
На початку січня на Видубичах у Києві з мосту злетіла вантажівка. Внаслідок аварії було пошкоджено частину мосту та паркан.