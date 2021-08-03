Посилення карантину не виключено у кінці літа або на початку осені поточного року.

У зв'язку з поширенням коронавірусу в Україні можуть запровадити новий локдаун. Обмеження при цьому будуть локальними.

Про це розповів народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, посилити карантин в країні можуть наприкінці літа або на початку осені поточного року. Про це йому відомо з аналітичної інформації, якою він володіє.

Нардеп зазначив, що, ймовірно, українцям доведеться жити "в такому режимі" найближчі кілька років. Качура вважає, що необхідність запроваджувати локдауни піде, коли українці будуть дотримуватися елементарних правил поведінки під час пандемії.

"Все залежить від нас, насправді", – зазначив депутат

Коронавірус в Україні: статистика

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За поширенням коронавірусу Україна знаходиться на 88 місці у світі між Ефіопією та Угандою, а в Європі – на 19 місці.

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Автор: Катерина Шварц