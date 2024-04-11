В законі про мобілізацію немає положень, які стосуються термінів можливого переходу на "цивілку".

У законопроекті про мобілізацію немає жодного визначено терміну для демобілізації тих, хто, зокрема, захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.

Верховна Рада України сьогодні прийняла законопроект про мобілізацію. Його підтримало 283 народних депутати (при необхідних 226). Коли законопроект було ухвалено в першому читанні, то там була норма про те, що можливе звільнення зі служби військовослужбовців, які загалом відслужили 36 місяців під час дії воєнного стану. При цьому передбачалося, що звільнення мало здійснюватися у терміни, визначені рішенням Ставки верховного головнокомандувача.

Тепер в законі про мобілізацію немає жодного визначено терміну для демобілізації, зокрема, тих, хто захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Сьогодні за вилучення цієї норми із законопроекту про мобілізацію проголосувало 227 нардепів (при необхідних 226).

Відео дня

Перед розглядом законопроекту в другому читанні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров звернулися до парламенту, щоб виключити демобілізаційні положення із законопроекту. Вони свою ініціативу пояснювали тим, що питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців буде унормовуватися окремо, іншим законопроектом, який буде запропоновано парламенту.

Демобілізація 2024 у центрі уваги - що сьогодні варто знати

Як повідомляв УНІАН, речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін сказав, що норми щодо демобілізації будуть розглянуті в окремому законопроекті. Він нагадав, що норма про демобілізацію в першому читання була наявна - через 36 місяців. При цьому додав, що були побажання від Генерального штабу, який розуміє оперативну ситуацію, загрози і ризики, які стоять перед державою, і тому не можна зараз ухвалювати поспішних рішень.

За його словами, потрібно розуміти, що ескалація та агресія Росії триває, наступ йде практично по всій лінії фронту, тому послабити Сили оборони не можна.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що Україна зараз на порозі ескалації війни з боку Росії, тому говорити про демобілізацію передчасно. Він зазначив, що зараз і так нестача бійців на фронті. У росіян є перевага, і якщо зараз ще проводити демобілізацію, то це викличе серйозні проблеми для нашої оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: