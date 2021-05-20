За словами президента, військовий парад проводитиметься в Києві і Одесі, "на суші, і на воді".

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що на 30-ту річницю незалежності України відбудеться великий військовий парад.

Читайте такожУ Києві відбувається прес-конференція Зеленського: онлайн-трансляціяЯк передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив на підсумковій прес-конференції глави держави за результатами двох років роботи на посаді.

"24 серпня - День незалежності України. Буде парад на 30-річчя нашої незалежності. Парад буде військовий. Він буде великий як на суші, так і на воді - буде і на Дніпрі, і в Одесі, і в Києві на Майдані", - наголосив Зеленський.

Президент також повідомив, що увечері 24 серпня на стадіоні НСК "Олімпійський" відбудеться великий концерт українських зірок.

Також президент сказав, що в рамках святкування незалежності в один із днів серпня до України вперше привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика, яку зможуть побачити усі бажаючі.

Прес-конференція Зеленського: що відомо

У четвер, 20 травня, глава держави Володимир Зеленський проводить прес-конференцію, присвячену підсумкам його дворічного перебування на президентській посаді.

Розпочався захід о 12:00 за київським часом. Він проходить на території авіазаводу "Антонов" у Києві.

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Автор: Віталій Саєнко