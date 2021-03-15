Зі збільшенням кількості окружних прокуратур, водночас зменшилась кількість відділів та адміністративних посад.

В Україні сьогодні розпочали свою роботу нові окружні прокуратури.

Як йдеться у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора, перелік та територіальна юрисдикція окружних прокуратур визначені наказами генпрокурора.

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В системі органів прокуратури функціонуватиме 181 (193 із врахуванням окупованих територій) окружна прокуратура та 30 спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері (на правах окружних). Вони замінять 155 (178 із врахуванням окупованих територій) місцевих прокуратур та 30 військових прокуратур гарнізонів.

Зазначається, що в оновлених відомствах працюватимуть прокурори, які успішно пройшли атестацію і довели свою професійну компетентність та доброчесність.

Як заявила генпрокурор Ірина Венедіктова, нові окружні прокуратури сформовані за новим більш ефективним принципом.

«При збільшенні кількості окружних прокуратур, водночас зменшилась кількість відділів та адміністративних посад. Серед призначених керівниками прокуратур - 100% успішно пройшли атестацію в рамках нашої реформи», - прокоментувала вона.

Реформа прокуратури в Україні

Реформування органів прокуратури в Україні відбувається згідно із законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури», ухваленим 19 вересня 2019 року.

Після проведення атестації замість чинної структури органів прокуратури буде побудовано нову в такому вигляді: Офіс генпрокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури. Генеральному прокурору надається право ліквідовувати та реорганізовувати окружні та обласні прокуратури.

Законом передбачена ліквідація військових прокуратур, але при цьому встановлюється право генерального прокурора у разі потреби утворювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур.

У документі також вказане зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис. до 10 тис. осіб.

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Автор: Інна Андаліцька