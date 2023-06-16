У документі нагадали про адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу.

ЗМІ опублікували наказ начальника Івано-Франківського міського ТЦК Романа Плитуса, в якому зокрема йдеться й про те, що всі військовозобов’язані мають прийти в міський ТЦК у 10-денний термін.

Як повідомляє видання "Західний кур'єр", таким чином військкомати у місті проводять загальну мобілізацію та виконують план щодо неї.

"Усім військовозобов’язаним-чоловікам, що проживають (перебувають) на території Івано-Франківської територіальної громади, з’явитися до Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки у 10-денний термін з дати опублікування даного наказу. При собі мати військовий квиток, паспорт, медичні книжки, документи, що надають право на відстрочку відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 21.10.1993 р. №3543-ХІІ", - йдеться у документі.

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Також військовозобов’язаним нагадали про необхідність сповіщення про зміну місця проживання до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У документі нагадали про адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу, а також про відповідальність керівників підприємств за порушення законодавства про оборону та мобілізаційну підготовку.

Мобілізація в Україні 2023

В Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ запровадили воєнний стан та мобілізацію. Призивають військовозобов'язаних українців віком 18-60 років, винятки - люди з відстрочкою або виключені з військового обліку.

30 травня 2023 року Верховна Рада зменшила граничний вік призовників строкової служби з 27 до 25 років. Адвокат Ростислав Кравець заявив, що таким чином нардепи вирішили мобілізувати більше українців.

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