Контрадмірал у 2014 році наказав підпорядкованим військовим підрозділам скласти зброю, не здійснювати супротиву ЗС РФ та перейти під командування окупантів.

В Україні заочно судитимуть колишнього командувача Військово-морських сил Збройних сил України Дениса Березовського.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, в порядку спеціального досудового розслідування до суду скеровано обвинувальний акт стосовно екс-контрадмірала та командувача ВМС ЗСУ.

Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) КК України.

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У прокуратурі нагадали, що вказаний громадянин України у 1992 році присягнув на вірність українському народові, взявши на себе обов’язок обороняти й захищати Україну та розпочав військову службу ЗСУ.

1 березня 2014 року його було призначено командувачем ВМС ЗСУ.

"Відповідно до законодавства, вказана посада передбачає обов’язок стримувати, локалізувати i нейтралізувати збройні конфлікти, а при необхідності - надати відсіч збройній агресії з моря як самостійно, так і у взаємодії з іншими підрозділами 3СУ. Однак обвинувачений, об’єднавшись у злочинну організацію з іншими особами, які сприяли окупації Росією півострова Крим, вирішив стати на шлях державної зради", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одразу після призначення на зазначену посаду обвинувачений публічно виступив перед особовим складом ВМС ЗСУ та представниками ЗМІ.

У своїй промові контрадмірал заявив, що відмовляється виконувати будь-які рішення, накази та розпорядження української влади та зобов’язався виконувати накази самопроголошеної окупаційної влади в Криму.

Крім того, він наказав підпорядкованим військовим підрозділам скласти зброю, не здійснювати супротиву ЗС РФ та перейти під командування окупантів.

"Таким чином, своїми діями та рішеннями обвинувачений сприяв іноземній державі та її окупаційній адміністрації у проведенні підривної діяльності проти України", - наголосили у прокуратурі.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про Дениса Березовського.

Як повідомляв УНІАН, вісьмох колишніх співробітників Служби безпеки України, а нині офіцерів ФСБ РФ підозрюють у вчиненні державної зради.

Автор: Антоніна Доломанжи