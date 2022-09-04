У Нацбанку відкрито спеціальний рахунок для відновлення цих об’єктів.

В Україні зазнали ушкоджень або повністю зруйновані 500 об’єктів культурної спадщини.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко під час інформаційного телемарафону.

"На сьогодні 500 об’єктів культурної спадщини України зазнали пошкоджень або були повністю зруйновані, як, наприклад, Маріупольський театр чи музей у Сковородинівці, чи музей у Іванкові", - розповів він.

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За словами міністра, у Нацбанку відкритий рахунок для відновлення культурних об’єктів і в ньому є конкретні лоти, на який об’єкт збираються кошти.

"Одним із перших донаторів був Святослав Вакарчук… Наприклад, Святослав віддав кошти на музей у Сковородинівці, який був цілеспрямовано зруйнований ракетою з російського літака", - зазначив Ткаченко.

Як писав УНІАН, Міністерство культури та інформаційної політики постійно фіксує епізоди пошкоджень та руйнувань об’єктів культурної спадщини й закладів культури.

Станом на середину липня було пошкоджено 128 об'єктів, які мають офіційний статус пам'яток; 147 культових споруд (50 з них перебувають на обліку як пам’ятки історії, архітектури та містобудування або цінні історичні споруди).

Крім цього, пошкоджено 33 музеї та заповідники, 59 культурних центрів, театрів і кінотеатрів, 40 бібліотек.

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