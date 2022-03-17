Наразі дані про руйнування лише приблизні, оскільки тривають бойові дії, але вся інформація фіксується.

Заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва розповіла про знищення російськими окупантами об'єктів культурної спадщини України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час її онлайн-брифінгу.

Говорячи про заподіяні росіянами руйнування, Чуєва зауважила: "Ми маємо, на жаль, лише приблизні уявлення про масштаби руйнування пам'яток і інших об'єктів культурної спадщини... Оскільки бойові дії тривають. І ціла низка історичних міст на сьогоднішній день перебуває в облозі, а деякі, на жаль, окуповані".

Значна кількість руйнувань, додала вона, пов'язана із застосуванням ракетної зброї, бомбардувальників та важкої артилерії.

"Переважно страждають пам'ятки архітектури, в які влучають ракети або їх уламки, або снаряди, і власне, вибухові хвилі", - пояснила Чуєва.

Так, пошкоджень і руйнувань зазнали, зокрема, Історико-краєзнавчий музей у Охтирці, будівля Музею українських старожитностей Василя Тарновського у Чернігові, будівля Музею-заповідника "Садиба Попова" у Василівці, будівлі на території Святогірської Лаври на Донеччині, будівля Храму Різдва Богородиці на Житомирщині, будівля Драматичного театру в Маріуполі.

"Ми документуємо ці пошкодження настільки, наскільки це можливо робити в даних умовах. І верифікуємо відповідну інформацію", - сказала заступниця міністра.

Вона також зауважила, що наразі є лише орієнтовне уявлення про масштаби того, наскільки постраждав історичний центр Харкова.

Говорячи про пошкодження будівель релігійних споруд, Чуєва зазначила, що значна частина з них - це "будівлі церков Московського патріархату, який знаходиться на території Східної України".

"Тією чи іншою мірою постраждала ціла низка історичних релігійних будівель. Зокрема, серед них визначені пам'ятки, такі як Іллінська церква в Чернігові. Церква, яка датується 11-12-м століттям... Успенський собор 18-го століття у Харкові, Свято-Успенська лавра 17-18-го століть у Святогірську. І особливо ураженими на сьогоднішній день є дерев'яні церкви", - сказала Чуєва.

Вона повідомила, що створено було державну платформу, ресурс для збору інформації та належного документування воєнних злочинів проти людяності та об'єктів культурної спадщини, скоєних армією Росії.

"На сьогоднішній день в цій базі зафіксовано перевірену інформацію щодо близько 60 об'єктів. База поповнюється", - констатувала заступниця міністра.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня російський літак скинув бомбу на будівлю Драматичного театру у Маріуполі, де ховалися сотні мирних жителів. Уламками завалило вхід у бомбосховище.

Пізніше стало відомо, що бомбосховище Драматичного театру витримало авіаудар, люди вижили.

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