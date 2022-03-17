Заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва розповіла про знищення російськими окупантами об'єктів культурної спадщини України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час її онлайн-брифінгу.
Говорячи про заподіяні росіянами руйнування, Чуєва зауважила: "Ми маємо, на жаль, лише приблизні уявлення про масштаби руйнування пам'яток і інших об'єктів культурної спадщини... Оскільки бойові дії тривають. І ціла низка історичних міст на сьогоднішній день перебуває в облозі, а деякі, на жаль, окуповані".
Значна кількість руйнувань, додала вона, пов'язана із застосуванням ракетної зброї, бомбардувальників та важкої артилерії.
"Переважно страждають пам'ятки архітектури, в які влучають ракети або їх уламки, або снаряди, і власне, вибухові хвилі", - пояснила Чуєва.
Так, пошкоджень і руйнувань зазнали, зокрема, Історико-краєзнавчий музей у Охтирці, будівля Музею українських старожитностей Василя Тарновського у Чернігові, будівля Музею-заповідника "Садиба Попова" у Василівці, будівлі на території Святогірської Лаври на Донеччині, будівля Храму Різдва Богородиці на Житомирщині, будівля Драматичного театру в Маріуполі.
"Ми документуємо ці пошкодження настільки, наскільки це можливо робити в даних умовах. І верифікуємо відповідну інформацію", - сказала заступниця міністра.
Вона також зауважила, що наразі є лише орієнтовне уявлення про масштаби того, наскільки постраждав історичний центр Харкова.
Говорячи про пошкодження будівель релігійних споруд, Чуєва зазначила, що значна частина з них - це "будівлі церков Московського патріархату, який знаходиться на території Східної України".
"Тією чи іншою мірою постраждала ціла низка історичних релігійних будівель. Зокрема, серед них визначені пам'ятки, такі як Іллінська церква в Чернігові. Церква, яка датується 11-12-м століттям... Успенський собор 18-го століття у Харкові, Свято-Успенська лавра 17-18-го століть у Святогірську. І особливо ураженими на сьогоднішній день є дерев'яні церкви", - сказала Чуєва.
Вона повідомила, що створено було державну платформу, ресурс для збору інформації та належного документування воєнних злочинів проти людяності та об'єктів культурної спадщини, скоєних армією Росії.
"На сьогоднішній день в цій базі зафіксовано перевірену інформацію щодо близько 60 об'єктів. База поповнюється", - констатувала заступниця міністра.
Як повідомляв УНІАН, 16 березня російський літак скинув бомбу на будівлю Драматичного театру у Маріуполі, де ховалися сотні мирних жителів. Уламками завалило вхід у бомбосховище.
Пізніше стало відомо, що бомбосховище Драматичного театру витримало авіаудар, люди вижили.