Цьогоріч з бюджету на неї виділяють на чверть більше коштів, ніж минулого року.

Українська ракетна програма перебуває на стадії погодження.

Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін, відповідаючи на запитання про статус реалізації ракетної програми.

"Наразі ракетна програма перебуває на стадії погодження, там передбачено замовлення, зокрема, на КБ "Південний" і "Південмаш", - поінформував Рябікін.

Своєю чергою прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що цьогоріч з бюджету виділяють на чверть більше коштів на ракетну програму, ніж торік.

"На 2022 рік за відповідною бюджетною програмою на розвиток, закупівлю, модернізацію, ремонт озброєння і військової техніки передбачено із загального фонду державного бюджету асигнування 28,4 млрд гривень, що на чверть більше, ніж минулого року і значно більше, ніж було минулі роки", - сказав прем’єр.

Читайте такожМіноборони готове збільшити фінансування української ракетної програмиЯк повідомляв УНІАН, міністерство оборони цього року планує затвердити програму розвитку Збройних Сил України, програму розвитку озброєнь і ракетну програму.

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, Україна направить на розвиток ракетного озброєння до 2031 року понад 200 млрд грн.

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