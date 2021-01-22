За словами міністра, у відомстві останнім часом активізували роботу над нарощенням ракетного щита України.

Міністерство оборони готове збільшити фінансування перспективних проектів української ракетної програми.

Про це заявив міністр Андрій Таран за підсумками робочого візиту до стратегічних підприємств вітчизняної ракетно-космічної галузі - ДП «Південмаш» та ДП «КБ «Південне», повідомляє прес-служба Міноборони.

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Відбулася нарада, де йшлося про виконання державного оборонного замовлення на 2021 рік.

Таран зазначив, що очолюване ним відомства останнім часом «активізувало роботу над нарощенням нашого ракетного щита».

За його словами, є зацікавленість в перспективних розробках у сфері ракетно-реактивного озброєння для Збройних сил України.

«Для цього Міноборони готове розширити фінансування української ракетної програми», - наголосив він.

Своєю чергою, т.в.о. генерального директора ДП «КБ «Південне» Олександр Кушнарьов ознайомив віце-прем’єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та міністра оборони з ходом робіт над проектами оборонної та космічної тематики, за якими зараз працюють на підприємстві. Особливу увагу було приділено військовим розробкам, супутникам та міжнародним космічним проектам.

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Автор: Надя Пришляк