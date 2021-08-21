Україна планує витратити на програму ракетного озброєння 200 мільярдів гривень

За словами секретаря РНБО, Україна не може чекати від партнерів, будуть чи не будуть вони надавати озброєння.

Україна направить на розвиток ракетного озброєння до 2031 року понад 200 млрд грн. Як повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, відповідне рішення було ухвалено на засіданні РНБО. "На засіданні РНБО розглядалось питання в режимі таємно про розвиток нашого ракетного озброєння до 2031 року. Були дуже палкі дискусії. Єдине, що я можу сказати, що до 2031 року ми маємо витратити на цю програму більше 200 мільярдів гривень. Ми не можемо чекати від наших партнерів, будуть чи не будуть вони нам надавати озброєння. Завдання - зробити озброєння власного виробництва", - сказав Данілов. Читайте такожВ Україні планують створити дивізіони ракетних комплексів "Нептун", оснащених крилатими ракетами Розвиток оборонно-промислового комплексу 20 серпня президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу.

Стратегія визначає пріоритетні напрями державної військово-промислової політики, цілі реформи оборонно-промислового комплексу та очікувані результати їхнього досягнення з урахуванням актуальних загроз і викликів.

На основі цього документа будуть підготовлені державні програми розвитку ОПК та імпортозаміщення. Автор: Ігор Орел

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