Минулого тижня суд у Львові обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права на заставу.

Захист В’ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, подав апеляцію на рішення суду щодо обраного йому запобіжного заходу. Про це заявив адвокат підозрюваного Ігор Сулима, повідомляє Суспільне.

Як зазначив захисник, апеляцію подано на ухвалу Галицького районного суду Львова про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Також Сулима спростував інформацію про те, що до справи залучені й інші адвокати.

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"Я мушу це заперечити й повідомити, що я єдиний адвокат підозрюваного. Зі мною уклали контракт, про інших захисників у справі не йдеться", - пояснив він.

Вбивство Ірини Фаріон у Львові – деталі

19 липня у Львові стріляли у відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні.

25 липня стало відомо про затримання у Дніпрі 18-річного хлопця, який може бути причетним до вбивства.

Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців перебування під вартою без права внесення застави.

Сам хлопець не визнає себе винним. Він відмовився надавати свідчення.

Адвокат підозрюваного вважає, що доказів причетності його підзахисного до вбивства Фаріон немає.

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