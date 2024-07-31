Адвокат підозрюваного не виключив, що ініціюватиме відкриття кримінальної справи стосовно доньки вбитої.

Підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон 18-річному В’ячеславу Зінченку надали охорону через погрози, які прозвучали на його адресу від її доньки Софії Семчишин під час засідання суду у Львові.

Про це в інтерв’ю Українським новинам заявив адвокат підозрюваного Ігор Сулима, коментуючи слова Семчишин, яка побажала юнакові "здохнути в тюрмі" і що вона зробить все для цього.

"За погрози вбивством і розправою можна притягнути до відповідальності. Нехай при мені це скаже. Проти неї буде порушено карну справу. Якщо є відеозапис з погрозами, то я витребую його", - сказав адвокат.

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За його словами, через погрози на адресу Зінченка йому вже дали охорону.

"Ми звернулися – і йому надали. Але не робіть поспішних висновків щодо нього. Час покаже. Я не виключаю, що він це зробив, але я сумніваюсь в цьому. Якщо він винен – буде сидіти. Якщо не винен – я доб’юся його виправдання. Але мають бути беззаперечні докази провини", - наголосив адвокат.

Сулима не виключає, що такі докази є у слідства, але захисту їх ще "не відкривали".

Він додав, що Зінченка утримують в нормальних умовах, проте не став розповідати, де саме.

"Його утримають в нормальних умовах. Він не скаржиться. Нормальні умови, нормальне перебування в межах того, як воно може бути", - розповів захисник.

Вбивство Ірини Фаріон у Львові – подробиці

19 липня у Львові скоїли напад на відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні.

25 липня стало відомо про затримання у Дніпрі 18-річного хлопця, який може бути причетним до вбивства.

Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців під вартою без права внесення застави.

Сам хлопець не визнає себе винним. Він відмовився надавати свідчення.

У приміщенні суду донька Фаріон побажала підозрюваному "здохнути у тюрмі".

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