Іноземка, яка служить у ЗСУ від початку вторгнення, вважає військових своєю сім’єю.

В Україні одружилися український морпіх та бойова медикиня з Норвегії. Як повідомляють у ВМС ЗСУ, норвежка Сандра, яка служить у Збройних силах України від початку вторгнення РФ в Україну, вийшла заміж за командира роти "Джабарі".

"32-річний український військовослужбовець 505 окремий батальйон морської піхоти та 37-річна бойова медикиня познайомилися на передовій під час важких боїв. "Джабарі" зробив пропозицію Сандрі ще торік, але пара зіграла весілля лише наприкінці квітня. Церемонія пройшла у тісному колі бойових побратимів", - йдеться у повідомленні.

Військово-Морські Сили ЗС України оприлюднили зворушливе відео, на якому красень-велетень у "пікселі" та довговолоса білявка у весільному вбранні. Українській морпіх ніби пушинку підіймає на руки свою "половинку", з якою одружився 24 квітня. На світлинах закохані поруч з танками, на фоні прапорів двох держав – України та Норвегії.

"Місія завжди на першому місці, але тепер ми маємо відсвяткувати з тими ж людьми, з якими воювали пліч-о-пліч, долали мінні поля та кулі. Життя й справді дивовижне… Ми зустрілися в лісі, на передовій. Були важкі бої. Постійні атаки, постійні операції. Ми тоді жили й постійно воювали на передовій", - каже Сандра.

Свідками молодят стали командир вогневої підтримки, побратим, який проводжає жінку до нареченого.

"Головний медик, якого я знаю від початку війни ще з 36-ї бригади. Наші улюблені ДШР. Друзі з інших рот, батальйонів, бригад. Моя сім’я на цьому відео. Одруження з коханим мого життя посеред війни. Боже, я так люблю цих людей… І свого чоловіка, свою команду, у війні та мирі. Назавжди", - наголошує норвежка.

Любов переможе все

Як повідомляв УНІАН, на Одещині рятувальник 8 березня зробив дівчині пропозицію руки та серця незвичайним способом - вліз до її квартири спеціальною драбиною. Вогнеборець з міста Южне наважився, мабуть, на найважливіший крок у своєму житті та, як справжній безстрашний рятувальник, який не боїться висоти, зробив пропозицію своїй коханій у звичних для себе небезпечних умовах.

На оприлюдненому відео зафіксовано, як чоловік у спецодязі приїжджає до дівчини на спецтранспорті та спеціальною висувною драбиною підіймається на балкон 5-го поверху багатоповерхівки. Він подарував дівчині, яка вийшла до нього, букет квітів, став на коліно й протягнув ювелірну коробочку з каблучкою.

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