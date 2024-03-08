Вогнеборець з міста Южне наважився на найважливіший крок у своєму житті.

В Одеській області рятувальник 8 березня зробив дівчині пропозицію руки та серця незвичайним способом – вліз до її квартири спеціальною дробиною.

"Зворушлива пропозиція руки й серця. У цей чудовий день вогнеборець з міста Южне наважився, мабуть, на найважливіший крок у своєму житті та, як справжній безстрашний рятувальник, який не боїться висоти, зробив пропозицію своїй коханій у звичних для себе небезпечних умовах", - розповіли у пресслужбі регіонального главку ДСНС.

На оприлюдненому відео зафіксовано, як чоловік у спецодязі приїжджає до дівчини на спецтранспорті та спеціальною висувною дробиною підіймається на балкон 5-го поверху багатоповерхівки. Він протягує дівчині, яка виходить до нього, букет квітів, становиться на коліно й протягую ювелірну коробочку з колечком.

Відео дня

"Ми зичимо Сергію та Тетяні шаленого кохання у вільній, мирній та незалежній Україні! Любов переможе", - наголошують у пресслужбі.

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