Він порадив їй ходити в магазини з батьками.

В Одесі охоронець торгового центру вигнав з будівлі дівчину з ДЦП через те, що вона нібито "лякає людей".

Розмова дівчини з охоронцем потрапила на відео.

На ньому можна почути, як дівчина просить охоронця пояснити, чому її вигнали з центру. Той відповідає, що вона голосно кричить і лякає людей.

За його словами, дівчина нібито налякала продавчиню. Він радить їй приходити в ТЦ з батьками.

Читайте такожОфіцер ЗСУ вразив мережу потужним виконанням пісні "Браття українці" (відео)"Розумієте, ви лякаєте людей. Люди не розуміють, що ви хочете. Навіть я не розумію, що ви хочете. Люди попросили, щоб ви не заважали", - сказав чоловік.

Раніше повідомлялося, що в одному з супермаркетів Києва покупниця накинулася на охоронця через зауваження про маску.

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