В одному зі столичних супермаркетів жінка накинулася на охоронця через зауваження про захисну маску.
Відео інциденту з’явилося у Telegram-каналі "Всевидящее Око".
Жінка відмовилася вдягнути засіб індивідуального захисту на прохання охоронця і аргументувала своє рішення кулаками.
Читайте такожУ московському БФЦ чоловік влаштував бійню через маску: головні подробиці злочину (фото, відео)На відео видно, що спочатку відвідувачка супермаркету розмовляла з охоронцем, а потім почала бити його.
"Викликайте поліцію", - кричала жінка.
Водночас охоронець не став бити жінку у відповідь, а намагався заспокоїти її. На підмогу прийшов його колега.
Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві молоді люди спровокували конфлікт з охоронцем магазину "Desigual", відмовившись надягнути захисну маску. Інцидент переріс у бійку.