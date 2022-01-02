На підмогу прийшов інший охоронець.

В одному зі столичних супермаркетів жінка накинулася на охоронця через зауваження про захисну маску.

Відео інциденту з’явилося у Telegram-каналі "Всевидящее Око".

Жінка відмовилася вдягнути засіб індивідуального захисту на прохання охоронця і аргументувала своє рішення кулаками.

Читайте такожУ московському БФЦ чоловік влаштував бійню через маску: головні подробиці злочину (фото, відео)На відео видно, що спочатку відвідувачка супермаркету розмовляла з охоронцем, а потім почала бити його.

"Викликайте поліцію", - кричала жінка.

Водночас охоронець не став бити жінку у відповідь, а намагався заспокоїти її. На підмогу прийшов його колега.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві молоді люди спровокували конфлікт з охоронцем магазину "Desigual", відмовившись надягнути захисну маску. Інцидент переріс у бійку.

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