Чоловік агресивно відреагував на зауваження, його вчинок обурив мережу.

В Дніпрі мешканка міста зіткнулася з хамством таксиста, який відмовився дотримуватися правил безпеки та грубо з нею спілкувався через просте прохання. Жінка розповіла, що чоловік її вилаяв і з криками вигнав з машини.

Обурена пасажирка поскаржилася на таксиста на своїй сторінці в Facebook.

Так, мешканка Дніпра викликала таксі. Коли машина під'їхала, вона побачила, що водій був без маски. Жінка попросила таксиста надіти засіб захисту, бо за законом чоловік повинен здійснювати перевезення пасажирів в масці. Однак просте прохання обурило водія.

"Я працюю без маски, зрозуміло? Виходьте", - грубо крикнув таксист і відкрив двері машини.

Водій вигнав пасажирку з таксі, після чого поїхав. Жінка зателефонувала в службу підтримки сервісу, через який вона викликала машину. За словами мешканки, міста вона не може прийти до тями через інцидент.

Читайте такожУ Дніпрі чоловік "виховував" собаку електрошокеромУ коментарях користувачі обурилися вчинком таксиста. Деякі відзначили, що їм нерідко доводиться стикатися з хамством водіїв, які не тільки відмовляються надягати маски, але ще і грубо скандалять через це.

Жінка відзначила у своїй публікації офіційну сторінку сервісу, в якому вона замовляла таксі. Однак представники Служби поки що не коментували інцидент.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Польщі українка побила ногами автобус через прохання надіти маску. 33-річна жінка сильно розлютилася, коли їй зробили зауваження.

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Автор: Поліна Кузенко