Андрій Демченко зазначив, що близько 100 осіб щодня отримують відмову в перетині кордону.

Представник Західного регіонального управління прикордонної служби заявив, що з України щодня виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку. Аналіз показав, що більше чоловіків в'їжджали в Україну, а не виїжджали.

Представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомив, що чоловіки мають право перетинати кордон відповідно до правил, які діють зараз. При цьому він уточнив, що прикордонники щодня відмовляють у перетині кордону близько 100 українцям.

За його словами, більшість чоловіків - водії транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів і пасажирів, а також ті, хто значиться в системі "Шлях".

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"Якщо говорити про правила перетину кордону, то розуміємо, що повинні відбуватися вантажоперевезення, повинні курсувати автобусні рейси. Це водії, власне, чоловіки, яким також дозволено перетинати кордон на виїзд. Вони складають 50% від загального числа українських чоловіків у віці 18-60 років, які перетинають кордон на виїзд з України", — розповів Демченко.

Також він зазначив, що 15-17% – особи з інвалідністю та багатодітні батьки, близько 7% - непридатні до військової служби чоловіки, а ще 3% - волонтери.

"Не варто робити проблему з того, що така кількість чоловіків перетинає кордон. Адже відбувається рух як на виїзд з України, так і на в'їзд", - підсумував спікер ДПСУ.

Виїзд чоловіків за кордон під час війни в Україні

У листопаді 2023 року видання Exxpress повідомило, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з країни виїхали понад півмільйона чоловіків призовного віку. При цьому деяким з них виїзд за кордон заборонений.

Так, у 27 державах-членах ЄС, а також у Швейцарії, Ліхтенштейні та Норвегії перебувають 650 тисяч українців-чоловіків, які підпадають під призов.

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