До Німеччини з 24 лютого 2022 року приїхав рівно 221 571 український чоловік віком від 18 до 60 років – і це лише офіційні дані.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з країни виїхали понад півмільйона чоловіків призовного віку, частині з них виїзд за кордон офіційно заборонений. Хтось втік за підробленими документами, хтось – за допомогою контрабандистів.

Про це пише австрійське видання Exxpress. За даними Управління верховного комісара ООН у справах біженців, з моменту початку війни Україну покинули приблизно 6,3 млн громадян. Більшість з них – жінки і діти. При цьому в Євростаті кажуть, що в 27 державах-членах ЄС, а також у Швейцарії, Ліхтенштейні та Норвегії перебувають 650 тисяч українських біженців чоловічої статі, які за віком підпадають під призов.

Лише до Німеччини, за даними Федерального Міністерства внутрішніх справ, з початку війни 24 лютого 2022 року до Німеччини приїхав рівно 221 571 український чоловік віком від 18 до 60 років. 189 484 чоловіки все ще перебувають там сьогодні. І ці дані охоплюють лише тих, хто зареєстрований офіційно. За оцінками Міністерства, ще 100 тисяч осіб не зареєструвалися і знаходяться в країні нелегально.

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Схожа ситуація і в Австрії – туди виїхали як мінімум 14 тисяч українських чоловіків. Хтось за підробленими документами, хтось за допомогою контрабандистів. Повідомляється, що деякі з них заплатили до 10 тисяч доларів за довідку, що підтверджує їх непридатність до військової служби.

При цьому реальне число чоловіків призовного віку, що втекли, може бути в рази більше.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

За інформацією від Державної прикордонної служби України, офіційно виїхати з України можуть чоловіки призовного віку, які належать до однієї з таких категорій:

людина з інвалідністю;

особа, знята з військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

особа, яку визнано в установленому порядку особою з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатною до військової служби за станом здоров'я на строк до шести місяців (з подальшим проходженням військово-лікарської комісії);

чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей молодше 18 років і так далі.

Крім того, дозволено виїзд за кордон чоловікам, якщо вони супроводжують особу з інвалідністю I або II групи, їдуть доглядати за хворими батьками, дружиною або дітьми. Цією схемою часто користуються організатори виїздів для ухилянтів. Нещодавно в Одеській області правоохоронці затримали оранізатора подібної схеми, яка підшукувала жінок з інвалідністю та організовувала шлюби з чоловіками призовного віку.

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