З цього числа 150-200 чоловіків перетинають кордон за системою "Шлях" як волонтери.

Щодоби з України виїжджають біля 6 тисяч чоловіків призовного віку. Про це заявив начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, полковник Ігор Матвійчук.

Під час прес-конференції він зазначив, що з цього числа 150-200 чоловіків перетинають кордон за системою "Шлях" як волонтери. Водночас найбільше чоловіків призовного віку, що перетинають кордон, – водії вантажних перевезень, ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю, особи з інвалідністю, а також чоловіки, які виховують 3 і більше дітей.

За словами Матвійчука, в українському законодавстві не деталізовано системи контролю і можливість контролю за особою, яка супроводжує особу з інвалідністю.

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"Тобто, одну особу з інвалідністю можуть супроводжувати в різний час різні люди на підставі акту встановлення факту догляду, який видається будь-кому; він не захищений, його можна підробити. То ж з одною особою з інвалідністю можуть виїхати кілька осіб, а перевірити, чи повернулися попередні, неможливо. Ця система потребує вдосконалення. Міністерство соціальної політики має врегулювати це питання", – додав він.

Крім того, значна частина чоловіків, які виїжджають за кордон, мають довідки про непридатність до військової служби.

Виїзд чоловіків за кордон під час війни

У листопаді 2023 року австрійське видання Exxpress випустило статтю, де повідомило, що початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з країни виїхали понад півмільйона чоловіків призовного віку. При цьому частині з них виїзд за кордон офіційно заборонений.

Зазначалося, що в 27 державах-членах ЄС, а також у Швейцарії, Ліхтенштейні та Норвегії перебувають 650 тисяч українських біженців чоловічої статі, які за віком підпадають під призов.

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