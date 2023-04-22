Зрадник також налагодив схему нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

У Київській області затримали місцевого адвоката, який збирав для Росії дані про HIMARS та мапи мінних полів біля Києва. Як повідомляє Служба безпеки України, зловмисником виявився місцевий діючий адвокат, який раніше працював у прокуратурі і внаслідок неуспішного проходження атестації був звільнений з цієї структури у 2021 році.

"Встановлено, що згодом він був завербований російською спецслужбою для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. За вказівкою ворога, він намагався здобути мапи мінних полів, створених Силами оборони на підступах до Києва і на території Чернігівщині, а також у прифронтових районах сходу України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зрадник розвідував можливі бойові позиції реактивних артилерійських систем M142 HIMARS та місця дислокації складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами ЗСУ.

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За даними правоохоронців, російський агент підшукував інформаторів, яким пропонував високу грошову "винагороду" за передачу секретних відомостей.

"Розвідінформація потрібна була окупантам для здійснення повітряного удару по підрозділах українських військ, а також для створення власної карти українських укріплень. Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили російського агента, задокументували злочинні дії і затримали під час передачі йому імітаційних координат базування HIMARS", - зазначили в СБУ.

Під час розслідування встановлено, що фігурант також налагодив схему нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку.

Зазначається, що до оборудки він залучив декількох спільників, які пропонували своїм клієнтам фіктивні документи для втечі за межі України.

Під час обшуку у адвоката-зрадника виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та носії інформації, які підтверджують факти підривної діяльності на користь країни-агресора.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

HIMARS в Україні - як ЗСУ навчились обманювати російських окупантів

Перші HIMARS прибули в Україну в середині червня. Відтоді не було жодного задокументованого підтвердження знищення росіянами американських установок.

Як писав The Washington Post, Українці навчилися "заманювати" російські крилаті ракети на хибні цілі нібито позицій HIMARS. Українські муляжі зроблені з дерева, але їх неможливо відрізнити від артилерійської батареї через об'єктив російських безпілотників, які передають своє місце розташування морським носіям крилатих ракет в Чорному морі.

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