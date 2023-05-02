Зловмисник намагався виявити місця тимчасового базування та переміщення підрозділів ЗСУ та Національної гвардії, які задіяні на Бахмутському напрямку.

Служба безпеки України під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини викрила ще одного поплічника агресора, який "наводив" російські ракети на Слов’янськ.

Як повідомив прес-центр СБУ, зловмисником виявився безробітний мешканець Слов’янська, який збирав для окупантів розвіддані про дислокацію Сил оборони на території міста.

В спецслужбі поінформували, що передусім фігурант намагався виявити місця тимчасового базування та переміщення підрозділів ЗСУ та Національної гвардії, які задіяні на Бахмутському напрямку.

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Зазначається, що у разі отримання розвідувальної інформації, ворог планував використати її для підготовки ракетних ударів по позиціях українських військ.

За даними слідства, зловмисник перебував "на зв’язку" із "заступником командира комендантського полку народної міліції ДНР". "Фігурант обходив місцевість і приховано фіксував місця перебування українських захисників. Потім передавав інформацію через одну із заборонених російських соцмереж. За допомогу окупаційним угрупованням ворог обіцяв своєму поплічнику гроші та "високу посаду", у разі захоплення міста. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру", - мовиться у повідомленні.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

"Полювання" на зрадників - останні новини

22 квітня у Київській області затримали місцевого адвоката, який збирав для Росії дані про HIMARS та мапи мінних полів біля Києва. Зловмисником виявився місцевий діючий адвокат, який раніше працював у прокуратурі і внаслідок неуспішного проходження атестації був звільнений з цієї структури у 2021 році.

Того ж місяця СБУ затримала ще трьох ворожих поплічників під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області - серед них - двоє мешканців Вовчанського району, котрі були колишніми посадовцями органів місцевого самоврядування. Зловмисники змушували людей вступати до складу окупаційних "виборчкомів". У разі незгоди - погрожували репресіями з боку каральних органів рашистів

А в Одесі вже судитимуть подружжя російських шпигунів, які кілька років перебували в місті у "режимі очікування". Слідством встановлено, що громадяни РФ, колишній кадровий військовий та його дружина, збирали розвіддані про місця дислокації зенітно-ракетних підрозділів, ракетного озброєння та розташування ангарів для зберігання військової техніки.

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