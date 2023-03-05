Також було встановлено понад 6 тисяч осіб, причетних до проведення псевдореферендумів.

Голова Служби безпеки України генерал-майор Василь Малюк повідомив, що у 2022 році СБУ розслідувала більше 2,6 тисяч справ щодо колаборантів. Понад 300 з них було передано до суду.

"Набрали чинності 44 відповідні вироки суду. До речі, майже 1000 кримінальних проваджень із загального масиву СБУ відкрила на території п'яти областей: Харківської, Херсонської, Миколаївської, Донецької та Луганської. СБУ провела 128 антитерористичних та контрдиверсійних заходів", – цитує заяву Малюка під час Конгресу місцевих та регіональних влад при президенті "Укрінформ".

За словами очільника СБУ, у деокупованихнаселених пунктах перевірили майже 22 тисячі осіб. Було виявлено більше 100 так званих гауляйтерів, знайдено десятки катівень, місць масових поховань, а також схованки з розграбованим майном.

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Малюк зазначив, що також було встановлено понад 6 тисяч осіб, причетних до проведення псевдореферендумів.

"До розслідування кожного випадку колабораційної діяльності ми підходимо доволі індивідуально. Прискіпливо вивчаємо всі деталі. Перевіряємо усі категорії громадян, зокрема, і працівників установ: медичних, соціальних, адміністративних. Тобто тих, кого окупанти могли в першу чергу залучити до своєї співпраці", – заявив він.

Затримання колаборантів: останні новини

Під час окупації населених пунктів України російськими військами деякі люди перейшли на бік загарбників. Після звільнення цих міст і сел від загарбників правоохоронці активно затримують колаборантів.

Так, на Харківщині працівники Служби безпеки України затримали одного з депутатів Куп'янської районної ради. Він дав наказ переобладнати українські лікарні під військові госпіталі для лікування російських військових.

Крім того, на Херсонщині виявили подружжя правоохоронців, "стабілізували обстановку" на користь російських загарбників на окупованих територіях. Зазначається, що вони отримали посади в окупаційних структурах на початку вторгнення Росії в Україну.

Водночас у Херсоні затримали чотирьох осіб, які очолювали російську катівню під час окупації міста. Один із них виявився колишнім заступником начальника місцевої виправної колонії.

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