Стратегічними заходами програми передбачаються три основних завдання, які включають майже 60 заходів.

У Кабінеті Міністрів України схвалили Концепцію державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, що зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030-го. Про це повідомляє урядовий портал.

"‎Документ є революційним не тільки через виклики забезпечення фронтових регіонів водою. Востаннє така програма в Україні діяла у 2012-2021 роках і була виконана лише на 27%"‎, – йдеться у заяві Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.

Програма передбачає три основних завдання, які будуть включати до себе 57 заходів. Зокрема планується:

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спорудити системи водозабезпечення;

побудувати, реконструювати та провести капітальний ремонт гідротехнічних споруд;

розчистити русла річок і водойм;

залучити підземні води, щоб забезпечити диверсифікацію джерел водозабезпечення.

За новою програмою передбачається фінансування за рахунок міжнародної допомоги на 57%. 37% повинно скласти державне фінансування, ще 6% забезпечать місцеві бюджети.

За словами Руслана Стрільця, програма продемонструє партнерам України, що Київ комплексно підходить до вирішення питання водних ресурсів.

Водні ресурси України – що варте уваги

У квітні повідомлялось, що у Каховське водосховище повертається вода. За словами еколога Вадима Манюка, такого не було 65 років. Спеціаліст назвав повернення води дуже позитивним процесом, зазначивши, що воно має під собою не зовсім природні причини.

Нагадаємо, у минулому році росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, через що почався неконтрольований спуск води. В результаті були затоплені деякі населені пункти Миколаївської та Херсонської областей.

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