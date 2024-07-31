Окупанти просунулися на Донбасі і півдні, - DeepState

Зокрема, спостерігачі підтверджують рух росіян у Красногорівці.

Російські окупанти продовжують повільно просуватися на кількох напрямках лінії фронту.

Українська моніторингова група DeepState, яка відстежує актуальну ситуацію на полі бою, підтвердила просування загарбників поблизу трьох населених пунктів.

Зокрема, за даними спостерігачів, ворог просунувся у Красногорівці та біля Урожайного Донецької області. Крім того, уточнено просування противника біля Роботиного Запорізької області.

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Війна в Україні - що відбувається на фронті зараз

Як повідомляв УНІАН, Інститут вивчення війни вважає, що росіяни навряд зможуть провести новий наступ цього літа, оскільки мають відчутні обмеження у зброї та живій силі.

За словами експертів, періодичні локальні механізовані штурми РФ у Донецькій області демонструють ступінь поточного наступального потенціалу окупантів. На їхню думку, військове командування противника може представити росіянам обмежені тактичні успіхи на сході України як головну перемогу. При цьому вони намагаються змусити загарбників просунутися якомога далі на Донеччині, попри втрати у процесі.

Натомість ГШ повідомив, що військо росіян за добу поменшало на 1060 осіб завдяки активній роботі українських захисників. Бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 578120 осіб.

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