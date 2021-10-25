Молоді батьки зізнаються, що до свого нового статусу ще звикають.

Нацгвардієць Віталій Марків, який відсидів три роки в італійській в'язниці за сфабрикованими Росією доказами, забрав новонародженого сина з пологового будинку.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

"Знайомтеся, це юний Марків Орест Віталійович", - cказав Віталій на порозі перинатального центру, показавши десятку рідних та друзів малюка.

Молоді батьки зізнаються, що до свого нового статусу ще звикають.

"Емоції такі, що не має з чим порівняти", - зізнається дружина Марківа.

Кажуть, що ім’я вибирали довго, і остаточно вирішили, що малюк буде Орестом, вже після його народження.

"Вирішили дати йому українське ім’я. Таке незвичне", - розповідає Віталій Марків.

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Справа Марківа: що відомо

Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.

12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення. Рішення було оскаржене в апеляційному порядку.

З листопада 2020 року Марківа було виправдано, а наступного дня він повернувся в Україну.

11 грудня Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт Марківа у справі про нібито "вбивство двох людей на Донеччині". За словами директора Департаменту комунікацій МВС України Артема Шевченка, РФ хоче обмежити пересування Марківа іншими країнами.

Міністерство закордонних справ України вважає нікчемною постанову Слідчого комітету Російської Федерації про висунення "обвинувачення" Марківу у вбивстві та оголошення його у міжнародний розшук.

Автор: Денис Прядко