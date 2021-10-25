Нацгвардієць Віталій Марків, який відсидів три роки в італійській в'язниці за сфабрикованими Росією доказами, забрав новонародженого сина з пологового будинку.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
"Знайомтеся, це юний Марків Орест Віталійович", - cказав Віталій на порозі перинатального центру, показавши десятку рідних та друзів малюка.
Молоді батьки зізнаються, що до свого нового статусу ще звикають.
"Емоції такі, що не має з чим порівняти", - зізнається дружина Марківа.
Кажуть, що ім’я вибирали довго, і остаточно вирішили, що малюк буде Орестом, вже після його народження.
"Вирішили дати йому українське ім’я. Таке незвичне", - розповідає Віталій Марків.
Читайте такожВ Італії розглянуть апеляцію на виправдувальний вирок нацгвардійцю Марківу
Справа Марківа: що відомо
- Заступника командира взводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії імені Кульчицького, старшого сержанта Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у вбивстві італійського журналіста Роккеллі та російського перекладача Андрія Миронова, яке сталося 24 травня 2014 року під Слов'янськом.
- 12 липня 2019 року суд присяжних у місті Павія засудив Марківа до 24 років ув'язнення. Рішення було оскаржене в апеляційному порядку.
- З листопада 2020 року Марківа було виправдано, а наступного дня він повернувся в Україну.
- 11 грудня Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт Марківа у справі про нібито "вбивство двох людей на Донеччині". За словами директора Департаменту комунікацій МВС України Артема Шевченка, РФ хоче обмежити пересування Марківа іншими країнами.
- Міністерство закордонних справ України вважає нікчемною постанову Слідчого комітету Російської Федерації про висунення "обвинувачення" Марківу у вбивстві та оголошення його у міжнародний розшук.