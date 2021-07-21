Видавати російські паспорти почали ще в червні 2019 року.

Оригінальний білборд з'явився в Донецькій області. Повідомлення адресоване жителям ОРДЛО, які отримали російські паспорти.

Відповідне фото оприлюднив журналіст Костянтин Андріюк у Facebook

За його словами, білборд з'явився між населеними пунктами Волноваха і Курахове. На ньому зображені пес Шарік і кіт Матроскін з мультсеріалу "Троє з Простоквашино".

При цьому Шарік тримає в лапі паспорт Російської Федерації. У свою чергу Матроскін "вимовляє" відому фразу: "Вітаю тебе Шарік, ти бовдур".

Читайте такожКремль відреагував на звинувачення ЄС у намірах Росії поглинути ДонбасПослання мультяшного персонажа на тлі виборів до Держдуми РФ адресоване жителям окупованих територій, які отримали російські паспорти. Річ у тім, що в Росії дозволили жителям ОРДЛО голосувати на виборах, якщо у них є паспорти РФ.

Нагадаємо, що вибори до Держдуми РФ відбудуться вже у вересні поточного року.

Російські паспорти на окупованих територіях

24 квітня 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спрощує процес отримання російських паспортів жителями ОРДЛО. Перші паспорти за цією системою були видані 14 липня.

Видача документів проводиться в Ростовській області.

Східна правозахисна група повідомляла, що станом на листопад 2020 року за спрощеною системою паспорти РФ отримали понад 164 тис. українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Кабінет Міністрів України розширив перелік російських паспортів, які не визнаються українською стороною.

Раніше в Росії заявили, що майже 530 тисяч жителів Донбасу отримали російські паспорти.

12 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що Росія видала паспорти майже 600 тисячам українських громадян на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

У проекті постанови Центрвиборчкому РФ зазначено, що жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей, які отримали російське громадянство, зможуть проголосувати на виборах депутатів Держдуми в онлайн-форматі

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Автор: Анастасія Горбачова