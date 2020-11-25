Уряд розширив перелік не визнаних паспортів Росії

В Україні не визнаватимуться документи, видані в населених пунктах Ростовської області: Донецьк, Красний Сулін, Матвєєв Курган, Шахти і Родіоно-Несветайська.

Кабінет міністрів України розширив перелік російських паспортів, які не визнаються українською стороною. Читайте такожУ Кремлі заявили, що видають російські паспорти на Донбасі, оскільки там "живуть етнічні росіяни"Про це пише ТСН. Тепер в Україні не визнаватимуться документи, видані в населених пунктах Ростовської області: Донецьк, Красний Сулін, Матвєєв Курган, Шахти і Родіоно-Несветайська. Також не будуть визнаватися закордонні паспорти, видані в Краснодарському краї, де здебільшого оформляють документи кримчани. Російські паспорти на Донбасі 24 Квітня 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання російських паспортів жителями тимчасово окупованого Донбасу.

1 травня 2019 року Путін підписав указ, яким спростив порядок отримання російського громадянства для окремих категорій громадян України. Право на отримання громадянства РФ у спрощеному порядку, зокрема, отримали громадяни України, які не мають громадянства (підданства) іншої держави, а також особи без громадянства, які народилися та постійно проживали на території Криму й виїхали за межі півострова до 18 березня 2014 року, а також їхні діти, чоловіки (дружини) та батьки.

Станом на початок лютого 2020 року Росія видала понад 200 тисяч паспортів українцям на окупованій частині Донбасу.

Віце-прем'єр Олексій Резніков розповів про ставлення влади до українців, які в Криму та на Донбасі отримали російські паспорти. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

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