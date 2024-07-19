За словами Андрія Даника, за час війни загинули 93 співробітники Держслужби, ще майже 400 зазнали поранень.

За час війни загинули 93 співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС), ще майже 400 зазнали поранень, ворог полює на рятувальників, тому постійно змінюються алгоритми безпеки. Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" розповів голова ДСНС Андрій Даник.

"Майже щодня ми втрачаємо людей. Останнім часом ворог взагалі оголосив полювання на наших співробітників. Всього з початку повномасштабного вторгнення загинули 93 надзвичайники, майже 400 отримали поранення. Але ці цифри з кожним днем, на жаль, збільшуються", - повідимив Даник.

За його словами, служба розробляє алгоритми безпеки, постійно змінює підходи, вигадує нові організаційні чи технічні засоби захисту, "але казати детально назагал про них не буду".

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"Ворог як тільки щось дізнається – вносить корективи у свої дії. І виходить так, що те, що місяць назад було актуальне, робоче, станом на сьогодні вже не працює", - пояснив чиновник.

Він уточнив, що для гарантування безпеки рятувальників використовують робототехніку. Крім того, ведеться активна робота щодо засобів радіоелектронної розвідки.

"А всі деталі - вже після війни", - резюмував Даник.

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У ДСНС розповіли, що заважало рятувальникам у перші хвилини руйнівного удару по Києву. Під час ліквідації наслідків чергового удару Росії по Києву 8 липня рятувальникам у перші хвилини заважали затори і неправильне паркування водіїв.

Як пояснили у службі, крім того, що треба рятувати одночасно людей, треба ще й гасити пожежу і робити це з мінімальним ризиком для життя людей, які можуть бути під завалами.

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