ТЦК за день мобілізував чоловіка, якого визнали непридатним 24 роки тому: що вирішив суд

Суд встановив, що чоловіка, якого ще у 2002 році визнали непридатним до військової служби, не мали права повторно ставити на облік і мобілізувати у 2026 році.

Чоловіка, якого у 2002 році визнали непридатним до військової служби з виключенням із військового обліку, у березні 2026 року повторно поставили на облік, провели ВЛК і мобілізували. Усі процедури відбулися протягом одного дня. Однак суд встановив, що ТЦК не мав законних підстав для таких дій і зобов'язав військову частину звільнити чоловіка.

Про це пише Судово-юридична газета з посиланням на рішення Волинського окружного адміністративного суду у справі № 140/6432/26.

29 січня 2002 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка непридатним до військової служби зі зняттям із військового обліку. Наступного дня 14-та ВЛК затвердила це рішення, а 1 лютого його звільнили зі строкової військової служби.

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У червні 2021 року у військовому квитку зробили відповідний запис про виключення з обліку. Ці відомості також містилися в системі "Резерв+" станом на липень 2024 року.

Однак 3 березня 2026 року чоловіка доставили до ТЦК, де він пройшов повторну ВЛК. Цього разу його визнали придатним до військової служби.

Того самого дня начальник ТЦК видав наказ про мобілізацію чоловіка, а командир військової частини зарахував його до списків особового складу.

Позивач оскаржив ці рішення та вимагав звільнити його з військової служби.

ТЦК сумнівався у законності рішення про непридатність

У територіальному центрі комплектування наполягали, що чоловіка законно направили на ВЛК, яка визнала його придатним. Також там заявили, що не мають інформації про захворювання, які могли б бути підставою для непридатності.

Крім того, представники ТЦК стверджували, що рішення ВЛК від 2002 року не було затверджене регіональною комісією відповідно до чинних вимог.

Однак суд відхилив цей аргумент. Він наголосив, що рішення про непридатність ухвалили та затвердили відповідно до законодавства, яке діяло на той час. Зміни, внесені у 2023 році, не можуть мати зворотної дії.

Чому повторна мобілізація була незаконною

Суд послався на постанову Верховного Суду від 21 травня 2025 року у справі № 280/2880/24, у якій розмежовано поняття зняття та виключення з військового обліку.

Зняття передбачає можливість повторного взяття на облік, тоді як виключені з нього особи втрачають статус військовозобов'язаних.

Також суд встановив, що ТЦК не надав доказів належного перегляду діагнозу чоловіка. Свідоцтво про хворобу, на підставі якого його визнали непридатним у 2002 році, не скасовували та не змінювали.

Окремо суд звернув увагу на законодавство 2024 року, яке зобов'язувало повторно пройти ВЛК громадян, раніше визнаних обмежено придатними. Водночас аналогічного обов'язку для тих, кого визнали непридатними, не встановили.

Тому суд дійшов висновку, що повторний медичний огляд чоловіка провели без належних правових підстав.

Суд скасував наказ про мобілізацію та зобов'язав звільнити чоловіка

Волинський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов. Суд визнав протиправними дії ТЦК щодо повторного взяття чоловіка на військовий облік і скасував наказ про його мобілізацію від 3 березня 2026 року.

Також скасували наказ командира військової частини про зарахування позивача до списків особового складу. Військову частину зобов'язали звільнити чоловіка зі служби та виключити його зі списків особового складу.

Водночас у вимозі зобов'язати ТЦК внести до державного реєстру відомості про виключення чоловіка з військового обліку суд відмовив, назвавши її передчасною. Крім того, з кожного відповідача на користь позивача стягнули судові витрати в розмірі 1064,96 гривні.

Мобілізація в Україні - останні рішення суду

Як повідомляв УНІАН, раніше суд покарав підполковника, який тимчасово виконував обов’язки начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки – офіцер безпідставно направив трьох військовозобов’язаних на повторне проходження військово-лікарської комісії, хоча вони вже мали чинні висновки про придатність до служби в певних військових частинах і підрозділах. Після повторного огляду чоловіків мобілізували.

Також повідомлялось, що військовослужбовець Національної гвардії України, який провів 189 днів у бойових умовах, не зміг через суд домогтися виплати 1 млн грн за програмою "Контракт 18–24". Зокрема, Львівський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні його позову через дату укладення контракту. Йшлося, що чоловік підписав контракт ще у травні 2020 року, коли йому не виповнилося 25 років. Суд дійшов висновку, що тривалість перебування на фронті не дає права на виплату.

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