Офіцер запасу відмовився від мобілізації через остеохондроз та отримав покарання

Суд встановив, що чоловік перебував на військовому обліку, знав про висновок ВЛК і необхідність прибути до ТЦК для відправлення до частини.

Ковпаківський районний суд Сум визнав винним в ухиленні від призову під час мобілізації молодшого лейтенанта запасу, який після проходження військово-лікарської комісії не прибув за першою бойовою повісткою, а після отримання другої письмово відмовився від відправлення до військової частини. Як пише Судово-юридична газета, чоловік пояснював своє рішення захворюванням хребта, однак суд призначив йому чотири роки позбавлення волі.

Йдеться, що кримінальне провадження за статтею 336 Кримінального кодексу України відкрили 10 серпня 2022 року. Обвинувачений – уродженець Сумського району, громадянин України з вищою освітою, раніше не судимий. Він перебував на військовому обліку офіцерів запасу та мав звання молодшого лейтенанта. Військову підготовку за відповідною програмою чоловік проходив у 2007 році у Військовому інституті ракетних військ і артилерії Сумського державного університету. За його словами, військову кафедру він закінчив у 2008 році.

У статті йдеться, що вранці 8 липня 2022 року чоловік прибув до територіального центру комплектування для уточнення військово-облікових даних і проходження медичного огляду. ВЛК діагностувала в нього поширений остеохондроз хребта з ураженням поперекового та грудного відділів і незначним порушенням функцій. Попри це, комісія визнала його придатним до військової служби.

Відео дня

Об 11:55 того ж дня начальник відділення офіцерів запасу і кадрів ТЦК вручив чоловікові бойову повістку. Він мав прибути до ТЦК о 16:00 для подальшого направлення до військової частини. Чоловіка попередили про кримінальну відповідальність за ухилення від призову під час мобілізації. Однак у визначений час він не з’явився. Свою неявку пояснив незадовільним станом здоров’я. За версією обвинувачення, законних підстав для відстрочки від призову чоловік не мав.

1 серпня 2022 року військовозобов’язаному вручили другу бойову повістку – цього разу з вимогою прибути до ТЦК 4 серпня о 8:00 для подальшого направлення до іншої військової частини.

Чоловік прибув до ТЦК у призначений день. Там йому роз’яснили порядок призову та наслідки відмови від проходження військової служби. Попри це, він власноруч написав заяву про категоричну відмову від відправлення до військової частини, посилаючись на захворювання спини.

За версією обвинувачення, чоловік знав про висновок ВЛК щодо придатності до служби, усвідомлював свої обов’язки та був попереджений про кримінальну відповідальність. Прокуратура розцінила його неявку за першою повісткою та письмову відмову після повторного виклику як умисне ухилення від мобілізації.

Обвинувачений своєї вини не визнав. Він наполягав, що відмовився від служби винятково через проблеми зі здоров’ям, а не з наміром ухилитися від мобілізації.

За його словами, під час проходження ВЛК він повідомляв лікарям про біль у спині та надавав медичні документи, які підтверджували захворювання. Після отримання повістки чоловік продовжував лікування амбулаторно та в стаціонарі, а також двічі на рік проходив реабілітацію.

Він підтвердив, що 4 серпня 2022 року добровільно написав заяву про відмову від проходження військової служби. Працівники ТЦК, за його словами, попередили, що матеріали можуть передати до суду. Водночас чоловік визнав, що не оскаржував висновок ВЛК у встановленому законом порядку. Він також повідомив, що звертався по правову допомогу до адвоката.

Під час судового розгляду чоловік відмовився коментувати збройну агресію та мобілізаційні заходи, пояснивши, що не є військовослужбовцем і не вважає себе уповноваженим висловлюватися про військові події.

Суд допитав працівників ТЦК, лікарів, які брали участь у медичному огляді, та дослідив документи щодо призову.

Представник військкомату підтвердив, що чоловік перебував на обліку офіцерів запасу, пройшов ВЛК і був визнаний придатним до служби. За його словами, військовозобов’язаний власноруч написав заяву про відмову від відправлення до військової частини в присутності працівника ТЦК. Свідок також повідомив, що чоловікові роз’яснили положення законодавства про відстрочку та попередили про кримінальну відповідальність.

Інший представник ТЦК розповів, що після неявки за першою повісткою були складені відповідні матеріали. Згодом чоловіка знайшли за місцем проживання та вручили йому другу повістку. Після повторного виклику він знову відмовився від призову. За словами свідка, після цього викликали бригаду екстреної медичної допомоги, однак підстав для госпіталізації не виявили.

Лікар ортопед-травматолог, який входив до складу ВЛК, підтвердив за медичними документами факт огляду та висновок про придатність чоловіка до військової служби. Аналогічні показання дала голова комісії. Згідно з документом, чоловікові діагностували остеохондроз із незначним порушенням функцій, а також міопію слабкого ступеня. Придатним його визнали на підставі статті 64В Розкладу хвороб.

Суд не заперечував, що чоловік мав захворювання хребта та лікувався, йдеться у статті. На підтвердження цього захист також надав результати МРТ, висновки неврологів і нейрохірургів, а також виписки зі стаціонару. Документи свідчили, що впродовж 2017–2023 років у нього діагностували поширений остеохондроз, дорсалгію та міотонічний синдром і призначали лікування.

Однак вирішальним для суду став висновок ВЛК від 8 липня 2022 року, за яким чоловіка визнали придатним до військової служби. Цей висновок він не оскаржив, а матеріали справи не містили відомостей про його скасування. Тому суд дійшов висновку, що наявність медичних документів про захворювання сама по собі не спростовує чинного висновку комісії.

Оцінюючи умисел обвинуваченого, суд послався на постанову Верховного Суду від 19 березня 2024 року у справі № 676/4559/22. У ній зазначено, що кримінальне правопорушення, передбачене статтею 336 КК України, характеризується прямим умислом: людина усвідомлює характер своїх дій, передбачає їхні наслідки та бажає їх настання.

Суд встановив, що чоловік перебував на військовому обліку, знав про висновок ВЛК і необхідність прибути до ТЦК для відправлення до військової частини. Попри це, він не з’явився за першою бойовою повісткою, а після повторного виклику письмово відмовився від проходження служби. При цьому його попередили про кримінальну відповідальність, а встановлених законом підстав для відстрочки він не мав.

Згідно з документами, після цих подій чоловік протягом тривалого часу не з’являвся до ТЦК, не вжив заходів для врегулювання ситуації та не вступив до лав Збройних сил України. У сукупності ці обставини суд розцінив як підтвердження умисного ухилення від призову.

За даними ЗМІ, при призначенні покарання враховано тяжкість правопорушення, дані про особу обвинуваченого та обставини справи. Йдеться, що злочин, передбачений статтею 336 КК України, належить до категорії нетяжких, але має місце суспільна небезпека через ухилення від мобілізації під час війни.

У підсумку чоловіка визнано винним за статтею 336 КК України – йому призначено чотири роки позбавлення волі. Строк покарання обчислюватимуть із моменту фактичного затримання для виконання вироку.

Вирок можна оскаржити до Сумського апеляційного суду через Ковпаківський районний суд Сум протягом 30 днів із дня проголошення.

В Одесі сліпого чоловіка утримували у військкоматі майже п’ять діб

Як писав УНІАН, в Одесі незрячого чоловіка примусово доставили до військкомату та майже п’ять діб протримали під замком. Суд частково задовольнив скаргу на бездіяльність співробітників Державного бюро розслідувань, які не внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою одесита.

Встановлено, що чоловік має інвалідність через сліпоту з дитинства, а через стан здоров’я його виключили з військового обліку. У липні 2024 року чоловік уточнив свої дані через застосунок - спочатку там відображався статус "не на обліку", однак у липні 2025 року виявилося, що інвалід вже перебуває на військовому обліку та має статус розшукуваного.

Вас також можуть зацікавити новини: