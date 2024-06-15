Речник Міноборони розповів, що запуск сервісу "Резерв+" себе повністю виправдовує.

Після 16 липня повістки зможуть надсилати поштою, саме тоді завершиться відведений законом строк у 60 днів для уточнення військовозобов’язаними, призовниками та резервістами своїх військово-облікових даних.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону прокоментував питання про те, яким наразі є офіційний спосіб вручення повісток і що зміниться після 16 липня, в якій ситуації повістка вважатиметься врученою.

"Поштою рекомендованим листом дійсно будуть надсилатися повістки після 16 липня. Наразі повістка вважається врученою, якщо людина підписалася особисто, тоді так", - акцентував Лазуткін.

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Він розповів про алгоритм вручення повісток поштою після 16 липня.

"Приходить рекомендований лист. Людина або під підпис отримує, або відмовляється, знову ж таки під підпис, або вона повертається. І таким чином, знову ж таки вважається, що вона була доставлена…Якщо людини не було фізично на місці і повертається, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення. Саме для цього існують ці 60 днів, тобто для того, щоб люди оновили свої дані – де вони проживають, яка у них електронна адреса, який у них телефон. Зараз всі військовозобов’язані, призовники і резервісти мають уточнити свої дані і таким чином виконати норми закону", - підкреслив Лазуткін.

Також речник Міноборони розповів, що запуск сервісу "Резерв+" себе повністю виправдовує. За результатами можна говорити про те, що значно покращилися темпи мобілізації і суттєво - військовий облік.

"Зараз вже 2 млн.100 тис. людей вже оновили свої дані, в тому числі, понад 1 млн. 570 тисяч у себе в застосунку "Резерв+",- акцентував Лазуткін.

Він зазначив, що з 18 червня у "Резерв+" з’явиться QR-код і цей документ буде абсолютно ідентичний паперовому, тобто його можна буде демонструвати за вимогою представників ТЦК та СП, поліції і прикордонної служби. Водночас, відправлення будь-яких повісток у застосунку "Резерв+" не передбачається.

"Якщо говорити про направлення на ВЛК, то така можливість розглядається, але потрібна нормативно-правова база для цього. Анонсувалося, що повістки в цьому застосунку приходити не будуть. І поки що технічна можливість така розглядається, але, знову ж таки, в найближчій перспективі не передбачається, що будуть направлення на ВЛК туди приходити або якимось чином якісь повістки приходити", - сказав Лазуткін.

Мобілізація в Україні - деталі

16 травня 2024 року було змінено порядок вручення повісток. Вручення повісток резервістам та військовозобов’язаним здійснюється цілодобово за адресою місця проживання або задекларованого/зареєстрованого місця проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, ТЦК та СП, на блок-постах, пунктах пропуску через держкордон. Належним підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК вважається: вручення повістки - особистий підпис про отримання повістки, відеозапис вручення або ознайомлення з її змістом, відеозапис відмови у спілкуванні з уповноваженою собою; надсилання повістки засобами поштового зв’язку.

Військовий адвокат Сергій Дубок пояснював, якщо протягом 60 днів військовозобов’язані або резервісти не уточнять фактичну адресу місця проживання, повістка буде надіслана на його адресу зареєстрованого місця проживання. А направлення повісток поштою почнеться з 17 липня 2024 року.

Раніше у Міноборони анонсували, що з 18 червня у Резерв+ з’явиться QR-код та додаткова опція для військових, які зареєструвалися у застосунку і хочуть уточнити свої дані та прибрати існуючу помилку, в тому числі, статус "у розшуку".

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