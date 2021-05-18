Будівництво тривало близько десятиліття, нині воно перебуває на фінальному етапі.

На Чернігівщині в містечку Бобровиця керівник сільгосппідприємства «Земля і воля», Герой України Леонід Яковишин збудував собі мавзолей за 3 мільйони доларів.

Як повідомили УНІАН місцеві жителі, мавзолей споруджено поблизу будинку, де проживає Яковишин.

Будівництво тривало близько десятиліття, нині воно вже на фінальному етапі.

Читайте такожПатрульні у Чернігові застрелили чоловіка, який ішов на них із ножами: прокуратура відкрила кримінальну справу«У нашому містечку є переказ чи навіть легенда, що якийсь священик сказав Леоніду Григоровичу, як тільки завершить роботи, так і завершиться його життя. Тому остаточно мавзолей не добудовують», - поділилася жителька Бобровиці.

Вона вважає, що половина жителів міста, які працюють на підприємстві Яковишина (до 1,5 тисячі осіб плюс їхні родини), ставляться до нього позитивно, хвалять його справи, інша половина, яка незалежна від аграрія, - незадоволені його діями.

«Він робить те, що йому вигідно, з чого має зиск, або що хочеться», - зазначила місцева жителька.

Як розповів Яковишин чернігівським журналістам, задум проекту мавзолея належить йому, за основу взяв мавзолей Наполеона. Будівля прикрашена мармуром, золотом, вітражами і розписами. У мавзолеї будуть встановлені позолочені скульптури Яковишина у 20, 40, 60 та 80 років. Вартість споруди сягає 3 мільйонів доларів. Аграрій очікує, що після його смерті мавзолей буде відкритий для відвідувачів.

Користувачі соціальних мереж достатньо критично оцінили ідею власника і сам мавзолей. Більшість із них написали, що краще витрачати кошти на допомогу землякам, насамперед, дітям. Водночас прозвучали думки, що Яковишин зміг заробити такі кошти, а тому може розпоряджатися ними на власний розсуд.

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Автор: Ірина Синельник