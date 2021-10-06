Голова "Укрексімбанку" Євген Мецгер став відомим після скандалу з нападом на журналістів.

6 жовтня голово "Укрексімбанку" став відомим на всю країну. Євген Мецгер склав свої повноваження після скандалу з нападом на журналістів програми "Схеми" під час інтерв'ю. Відомо, що банкір наказав підлеглим забрати апаратуру журналістів та видалити записане інтерв'ю, бо йому не сподобалось якесь запитання.

Згодом журналісти змогли відновити відео, яке намагався видалити "Укрексімбанк" за наказом Мецгера. Банкір склав з себе повноваження голови, щоб "зняти шкоду репутації банку". Розповідаємо, хто такий Євген Мецгер і що відомо про його кар'єру.

Євген Мецгер – біографія та кар'єра

Євгену Мецгеру 43 роки. Він народився та виріс у Кривому Розі. Має дві вищі освіти: дипломи магістра Криворізького національного університету та Київського Національного Економічного Університету. В студентські роки працював в банку "Фінанси та кредит" на керівних посадах.

У 2006 році після закінчення навчання почав працювати в "Укрексімбанку", де обіймав посаду начальника управління малого та середнього бізнесу. 2015 році перейшов до "Украгзбанку" на керівну посаду, а в 2020 році знову повернувся в "Укрексімбанк", де став головою правління. За словами Мецгера, для посади в банку він пройшов конкурс з 50 кандидатами.

Євген Мецгер знайомий з Володимиром Зеленським та спілкується з ним на робочих зустрічах. Мецгер заперечує, що має неформальні стосунки з президентом.

Дружина Євгена Юлія також працює банкіром. Вона входить в наглядову раду "Приватбанку".

Напад на журналістів в Укрексімбанку: що відомо

Як повідомляв УНІАН, голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер заявив про складання повноважень на час проведення слідчих дій з приводу конфлікту з журналістами видання "Радіо Свобода".

4 жовтня під час інтерв’ю Мецгера журналістам "Радіо Свобода" стався інцидент: банкіру не сподобалось запитання журналістів і він наказав своїм підлеглим забрати у них апаратуру та стерти частину інтерв’ю, яка вже була записана. В результаті журналісти залишились без відеозапису, до того ж, їх силоміць годину утримували в кабінеті голови правління банку.

5 жовтня "Укрексімбанк" заявив, що насильства стосовно знімальної групи ніхто не вчиняв, а спілкування без запису вони назвали "офрекордс-зустріччю". Банк пригрозив звернутися до правоохоронних органів за нібито порушення журналістами банківської таємниці та журналістської етики.

Пізніше в Офісі генпрокурора повідомили, що розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 КК України).

Згодом журналісти змогли відновити відеозапис інтерв’ю, а Мецгера тимчасово відсторонили від здійснення повноважень. Невідомо, чи повернеться він на посаду.

Автор: Катерина Пулатова