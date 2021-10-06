Мецгер резюмував, що подальший розвиток ситуації залежить від висновків, які будуть зроблені слідством та перевіркою.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер склав повноваження на час розслідування після нападу на журналістів програми "Схеми".

Про це йдеться у його заяві, розміщеній на сайті банку.

"Ситуація, яка виникла навколо Банку, є неприпустимою. Моя надмірно емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання. Повністю усвідомлюю свою відповідальність", – йдеться у заяві Мецгера.

Він продовжив, що аби частково зняти шкоду репутації банку "невідкладно пишу заяву про складання повноважень Голови Правління на час проведення необхідних слідчих дій Національною поліцією та внутрішньої перевірки в Банку згідно з відповідними процедурами".

Мецгер резюмував, що подальший розвиток ситуації залежить від висновків, які будуть зроблені слідством та перевіркою.

Напад на журналістів в "Укрексімбанку"

На журналістів "Схем" скоїли напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів "Схем" столичні дізнавачі відкрили кримінальне провадження.

Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

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Згодом журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".

В Офісі президента заявили, що вважають логічною щонайменше відсторонення голови Укрексімбанку Євгена Мецгера після його нападу на журналістів Радіо Свобода.

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Автор: Вікторія Гордієнко