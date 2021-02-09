У Києві на 75-му році життя помер український художник, композитор-авангардист, поет, театральний режисер та актор Юрій Зморович.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив видавець Дмитро Бураго.

«Пішов з життя видатний киянин – Юрій Валентинович Зморович. Композитор і художник, поет і режисер, Юра володів унікальним чуттям в мистецтві. І, здається, не було області людських знань, що не захоплювала його. Математичні трактати і філософські праці, космічні теорії та філологічні дослідження. І кожен з нас, хто спілкувався з ним, був пройнятий його творчою енергією», – зазначив він.

На думку Бураго, світ прощається з епохою, для якої мистецтво було метою, а не засобом: «Сама творчість мала смислові властивості, а приватне життя – і полотном, і інструментом в ній».

Юрій Зморович: що про нього відомо

Читайте такожПомер зірка шоу "Україна має талант" Петро Сказків (фото, відео)Український художник, скульптор, перформер, поет, музикант-мультиінструменталіст, режисер, сценарист, актор, відеорежисер, ініціатор і учасник безлічі міжнародних культурних проектів.

Народився 14 квітня 1946 року в Києві.

Закінчив Київський державний художній інститут і Ленінградський державний інститут театру, музики і кінематографії.

Працював лаборантом і техніком в Інституті фізики АН УРСР (1962-1964), завсектором народної архітектури (1969-1972) в Музеї народної архітектури та побуту України, редактором, сценаристом і режисером на студіях Київнаукфільм (1972-1989), Центрнаучфільм (Москва) (1988-1990), Об'єднання «екран» (Центральне телебачення, Москва) (1992), РЕН-ТВ-Москва (1994).

Один з безлічі таємних і явних фрипулістів (адептів фрипулізму), який брав активну участь у збереженні, вивченні і переосмисленні (інтерпретаціях) спадщини дивака Фрипульї, популяризації його імені, світогляду і творчості.

Нерідко виступав під творчими псевдонімами - Zmorro (Зморро) та Мінімалісимус.

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Автор: Катерина Шварц